Tarım Bakanı Pakdemirli net konuştu! Gıda fiyatları düşer mi?

Türkiye'de vatandaşlar pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Kısıtlamaların etkisiyle çok sayıda vatandaş zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarıldı ve ekonomik zorluk yaşıyor bunun yanında gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışı da zorlu şartlara rağmen geçinen vatandaşları epey zorluyor. Bu durumun ardından gözler Tarım ve Orman Bakanlığına çevrilmiş, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Fiyatlardaki son durum vatandaşın ve kamuoyunun gündeminde yerini korurken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazeteci Fatih Çekirge'ye açıklamalarda bulundu.

Çekirge'nin "Sayın Bakanım, siz de izliyorsunuz. Gıda fiyatlarındaki aşırı artış... Enflasyon haberleri... Nasıl yorumlayacağız?" sorusuna yanıt veren Bakan Pakdemirli,“Pandemi nedeniyle global stok başladı.” dedi.

"İHRACAT VE İTHALATTA TARİFE DIŞI ENGELLEMELER BAŞLADI"

Çekirge'nin " Yani?" ifadesine ilişkin olarak konuşan Bakan Pakdemirli, "Yani nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.

2) İhracat ve ithalatta tarife dışı engellemeler başladı. Yani söz verilen ihracat yapılmasın diye fon koyuldu. Fiyat artışlarıyla suni engellemeler yaşanmaya başladı.

3) Başta Güney Amerika olmak üzere çok ciddi bir kuraklık durumu var. Bu nedenle de ayrıca stoklamalar var.”

"GLOBAL STOKLAMALAR VAR"

"Peki bu fiyat artışları böyle sürecek mi? Dünya pandemi ve kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarında aşırı bir döneme mi giriyor?" sorusuna cevap veren Bakan Pakdemirli, “Evet, şu anda pandemi ve kuraklık nedeniyle ‘global stoklamalar’ var. Dünya çapında bir durum bu. Mesela Çin gibi ülkeler hiç almadıkları kadar ayçiçeği yağı sipariş ettiler. Tabii bu durum geçicidir. Bakıyorsunuz, çoğu ülke gelecekteki korku nedeniyle bu stoklara gidiyor." diye konuştu.

Vatandaşların akıllarındaki " Ne zaman bir rahatlama olabilir?" sorusunu Pakdemirli'ye soran Çekirge şu cevabı aldı:

“Tabii şu anda yalnızca tahmini konuşuyoruz. Mayıs ayı gibi bir rahatlama olacağını söyleyebilirim. Elbette pandemi koşullarında da bir paralel rahatlamayla birlikte.”

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