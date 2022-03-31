Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, 'Kimin nereye ne ekeceğine birilerinin karar vermesi gerekiyor.'

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından uygulanacak tarım politikasını ve bu olayların tarım sektörüne etkisini anlattı. Tarımın küresel düzeyde daha çok ön plana çıktığını söyleyen Kirişçi, "Şu anda ülkemizin özellikle gıda bulunurluk konusunda önemli bir açmazı bulunmamakta." ifadelerini kullandı.

Hububat ve bakliyatların bir bölümünü Rusya ve Ukrayna'dan temin ettiğimizi söyleyen Kirişçi, bu ülkelerin şu anda savaş halinde olmasından kaynaklı bazı ufak tefek aksaklıklar olduğunu proaktif olarak alınan tedbirler olduğunu, ülkemizde bunlara ilişkin sıkıntıları en az düzeyde tuttuğunu da söyledi.

Kirişçi savaş ve salgından dolayı gelir gelmez ihracata belirli tedbirleri ve kısıtları getirdiğini söyleyip şu anda Türkiye'nin yaşadığı kayda değer bir sorun olmadığını ve iki ülke arasında en ufak bir barış belirtisinin Türkiye'yi olumlu etkileyeceğini belirtti.

KİMİN NEREYE NE EKECEĞİNE BİRİLERİNİN KARAR VERMESİ GEREKİYOR

Tarımsal üretimde planlama yapılacağını, üretimle ilgili kota getirileceğini şu sözleriyle belirtti:

"Yani kimin nereye ne ekeceğine birilerinin karar vermesi gerekiyor. Bunun adına planlama, yönlendirme, bunun adına ülke adına ihtiyaçlarının tarımsal kaynaklarını kullanılarak üretim diyebilirsiniz. Eğer biz ihtiyacımızdan fazlasını üretmeye kalkarsak ihtiyacımız olan ürünleri üretebileceğimiz ilave bir toprak da kaynak da olmadığına göre orada bocalamış oluruz. Bunun da önüne geçecek tedbirlerimiz olacak."

"Biz üreticiye kota sistemiyle diyeceğiz ki 'tarlanda ayçiçeği yetiştirebilirsin'. Kendi bölgemden örnek vereyim. Adana'da pamuk yetiştirildi. Adı beyaz altındı ama bugün onun yerini mısır aldı. Elbette mısır da bizim ihtiyacımız ama mısırın tükettiği suyu, mısırla pamuk arasındaki pariteyi, yani dünyada birim alandan elde etmiş olduğunuz değer bakımından baktığınızda ciddi bir farklılık var. Hangisine bizim daha çok ihtiyacımız var, hangisi katma değerli buna bakmamız gerekiyor. O halde biz bir liste yapacağız, üreticimizin önüne bir ekran çıkacak. Bunlar artık teknolojiyle son derece kolay çözümler."