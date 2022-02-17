Tarkan Geççek sözleri nelerdir? | Tarkan Geççek şarkı sözü

Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' için geri sayım başladı. 'Geççek'in çıkacağı tarih, merakla bekleniyor. Sosyal medyada şarkının adı paylaşılınca, Tarkan hayranları tarafından şarkının sözleri büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde Tarkan Geççek sözleri nelerdir? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Tarkan Geççek şarkı sözü...

TARKAN GEÇÇEK SÖZLERİ NELERDİR? | TARKAN GEÇÇEK ŞARKI SÖZÜ

Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyicisiyle buluşacak. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşir iyileşmez yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırdı. Müzik dünyasının usta ismi Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Ünlü şarkıcı Tarkan son albümünü 2017 yılında yayınlamıştı. Tarkan, 10 adını verdiği son albümü ile Harbiye Açıkhava'da seri konserler vermiş ve Yolla şarkısı ile uzun süre en çok dinlenen isimler arasında yer almıştı.

Tarkan'ın Geççek şarkısı yayınlanır yayınlanmaz sözleri haberimize eklenecektir...