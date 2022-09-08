İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyet tarihinin en görkemli kutlamasına hazırlanan kent gece yarısı gelen bir haberle sarsıldı. 9 Eylül akşamı Tarkan'ın da sahne alacağı görkemli şovlar için kurulan devasa platform, etkinliğe 48 saatten az bir zaman kala çöktü. Olayın ardından Tarkan konseri iptal mi oldu? Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta yapılacak? soruları merak konusu oldu.

TARKAN KONSERİ İPTAL Mİ OLDU? TARKAN İZMİR KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sosyal medya paylaşımında bulunan ünlü sanatçı Tarkan, “Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum Nazarımız da çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı açıklamada, “Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı’nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye'yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.