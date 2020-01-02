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  3. Tarkan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Tarkan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2016 yılında Pınar Dilek Tevetoğlu ile evlenen Tarkan, 2018 yılında kızı Liya'yı kucağına almıştı. Tekrar babalık heyecanını tadacak olan Tarkan'ın bir oğlu olacak

Tarkan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu 1116

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.
 