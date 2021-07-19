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  3. Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

Koronavirüs salgınının ardından yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, kızı Liya'yla pazar günü keyfi yaptı, güzel anlardan bir fotoğraf karesini de sosyal medya hesabında paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Çok tatlı bir pazar günüydü" notunu yazdı.

Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

Tarkan uzun süredir koronavirüs salgını ardından eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Salgının ardından tüm yeni projelerini erteleyen Tarkan ailesiyle birlikte bol bol keyifli vakit geçiriyor.

Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

PAYLAŞIMIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Almanya'da kızıyla pazar yürüyüşüne çıkan Tarkan paylaşımına "Liya’yla bir akşam üstü...Çok tatlı bir pazar günüydü..." notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

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