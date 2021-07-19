Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı

Tarkan uzun süredir koronavirüs salgını ardından eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Salgının ardından tüm yeni projelerini erteleyen Tarkan ailesiyle birlikte bol bol keyifli vakit geçiriyor.

PAYLAŞIMIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Almanya'da kızıyla pazar yürüyüşüne çıkan Tarkan paylaşımına "Liya’yla bir akşam üstü...Çok tatlı bir pazar günüydü..." notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.