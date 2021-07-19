Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı
Koronavirüs salgınının ardından yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, kızı Liya'yla pazar günü keyfi yaptı, güzel anlardan bir fotoğraf karesini de sosyal medya hesabında paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Çok tatlı bir pazar günüydü" notunu yazdı.
Tarkan uzun süredir koronavirüs salgını ardından eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Salgının ardından tüm yeni projelerini erteleyen Tarkan ailesiyle birlikte bol bol keyifli vakit geçiriyor.
PAYLAŞIMIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Almanya'da kızıyla pazar yürüyüşüne çıkan Tarkan paylaşımına "Liya’yla bir akşam üstü...Çok tatlı bir pazar günüydü..." notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.