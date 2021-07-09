2009 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş tarafından 16.000.000 TL sermaye ile Manisa ilinde kurularak bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Tarkim Bitki Koruma Sanayi A.Ş. halka arz edileceğini duyurdu. Peki Tarkim halka arz ne zaman 2021? | Tarkim (Bitki Koruma A.Ş.) hangi tarihte halka arz edilecek? İşte tüm detaylar...

TARKİM HALKA ARZ NE ZAMAN 2021?

Yakın bir gelecekte halk sağlığı ve ilaçları imalatı, satışı ve pazarlaması planlayan, Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma iştiraki Tarkim halka arz oluyor. Gübretaş yetkililerince konuya ilişkin olarak KAP’a yapılan açıklamada, sermayesinin %40'ı Gübretaş’a, %60'ı hakim ortak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arz çalışmalarına, 6 Nisan 2021 tarihinde başlandığı hatırlatıldı. Bu doğrultuda iştiraki Tarkim'in 8 Temmuz 2021 tarihinde aracı kurum vasıtası ile, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunduğu ifade edildi.

TARKİM (BİTKİ KORUMA A.Ş.) HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Tarkim'in kesin halka arz ve talep toplama tarihi henüz netleşmedi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvuruyu kabul etmesi halinde, Tarkim halka arz tarihini duyuracak.

TARKİM HAKKINDA

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. tarafından 2009 yılında Manisa ilinde kurulmuştur.

Tesis toplam 20.020 m² arazi üzerine kurulu olup, bunun 8.200 m² si kapalı, 11.800 m² açık alandır. Kapalı alanlarda üretim tesisleri, herbisit, insektisit, fungusit, bitki gelişim düzenleyicisi ve sıvı ilaçlar ünitesi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, idari ve sosyal binalar ile birlikte kalite ve ARGE laboratuvarı bulunmaktadır. İşletmenin üretim kapasitesi 12.000 ton/yıldır.

Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Tarkim, Türkiye’nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 155 adet zirai ilacı portföyünde barındırmakta olup, bu konudaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte ve önümüzdeki dönemde de ürün portföyünü arttırarak tarım sektörüne girdi sağlayan en önemli firmalardan biri olmayı amaçlamaktadır. Yaygın bir satış ve dağıtım ağına sahip olan Tarkim Bitki Koruma, 7 bölgede bulunan profesyonel personeli ile başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine hizmet vermektedir. Türkiye pazarı yanında Mısır, Kıbrıs, İran, Irak, Afganistan, Libya, Azerbaycan ve Gürcistan’a ihracat yapmakta olup, ayrıca birçok ülkede ruhsatlama çalışmalarına devam ederek ihracatta önder firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş tarafından 16.000.000 TL sermaye ile Manisa ilinde kurulmuştur. Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir firmadır. Yakın bir gelecekte de halk sağlığı ve ilaçları imalatı, satışı ve pazarlaması planlanmaktadır.

Tesisimiz toplam 20.020 m² arazi üzerine kurulmuştur. Bunun 7.800 m² si kapalı alandır. Kapalı alanlarda üretim tesisleri, herbisit, insektisit, fungisit, Bitki gelişim düzenleyicisi ve sıvı ilaçlar ünitesi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, idari ve sosyal binalar ile birlikte kalite ve arge laboratuvarımız bulunmaktadır. Üretim tesislerimizde günümüzün kalite normlarına uygun, dünyada FAO ve WP, SC, DS , DP, EC, DP, GR, EO, SL, TB, WGD, DF vb. formülasyonlarda İnsektisitler, Herbisitler, Fungisitler, Akarasitler, Bitki Gelişim Düzenleyicileri, Nematositler, Mollussisitler, Defoliantlar, Rodentisitler ve Fumigant gruplarında bitki koruma ürünleri üretimi yapılmaktadır. İşletmenin üretim kapasitesi 12.080 ton/yıl’dır.

TARKİM, Türkiye’nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 176 adet zirai ilacı portföyünde barındırmakta olup, bu konudaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte ve kısa bir süre içerisinde ürün portföyünü arttırarak tarım sektörüne girdi sağlayan en önemli firmalardan biri olmayı amaçlamaktadır.

Yaygın bir satış ve dağıtım ağına sahip olan Tarkim Bitki Koruma, 7 bölgede bulunan profesyonel personeli ile başta 1625 Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine hizmet vermektedir. Türkiye pazarı yanında Mısır, Kıbrıs, İran, Irak, Afganistan, Libya, Azerbeycan, Gürcistan’a ihracat yapmakta ve bir çok ülkede ruhsatlama çalışmalarına devam ederek ihracatta önder firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Tarkim Bitki Koruma, Türk Çiftçisine sunduğu kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler yanında, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacı ile kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların yerinde azaltılmasını ve tüm faaliyetlerinde insan sağlığı ve çevrenin korunmasını hedef edinerek, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirak şirketidir.