Tarsus İdman Yurdu –Anagold 24Erzincanspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Puan Durumu

Ev sahibi Tarsus İdman Yurdu takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 12. sırada kendisine yer buldu Rakip Anagold 24Erzincanspor takımı oynadığı 0 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 13. sırada kendisine yer buldu

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) YUNUS DURSUN düdük çalacak

Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Tarsus İdman Yurdu takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Anagold 24Erzincanspor takımı oynadığı 0 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor