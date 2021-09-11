Tarsus İdman Yurdu –Anagold 24Erzincanspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Tarsus İdman Yurdu takımı ile Anagold 24Erzincanspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi ve takip etmek isteyen izleyiciler Tarsus İdman Yurdu –Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Puan Durumu
Ev sahibi Tarsus İdman Yurdu takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 12. sırada kendisine yer buldu Rakip Anagold 24Erzincanspor takımı oynadığı 0 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 13. sırada kendisine yer buldu
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) YUNUS DURSUN düdük çalacak
Tarsus İdman Yurdu – Anagold 24Erzincanspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Tarsus İdman Yurdu takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Anagold 24Erzincanspor takımı oynadığı 0 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor