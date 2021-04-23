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Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu?

Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu  Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00

Tarsus İdman Yurdu Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri
Adem Sarıtaş(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 10. Alperen Pak, 69. Sefa Durmuş, 68. Alper Ademoğlu, 70. Mahmut Metin, 34. İbrahim Hırçın, 39. Çağrı Yağız Yasak

Yedekler
1. Anıl Demir, 8. Nurullah Kaya, 7. Cem Aktaş, 17. Burak Seres, 19. Berke Doğukan Önde, 99. Furkan Küçükkara, 22. Piri Reis Karagözlü, 77. Samet Eker, 15. Eyüp Akcan, 30. Mahsun Gediklioğlu

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

Goller
Ferhat Duman,44.dk (p), Burak Seres,90+4.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sefa Durmuş 50.dk

Oyundan Çıkanlar
Çağrı Yağız Yasak 72.dk, Mahmut Metin 46.dk, Asım Hamzaçebi 88.dk, Alper Ademoğlu 46.dk

Oyuna Girenler
Burak Seres 72.dk, Samet Eker 46.dk, Berke Doğukan Önde 88.dk, Eyüp Akcan 46.dk

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 10. Maksut Taşkıran, 11. Ertuğrul Tekşen, 58. Furkan Şimşek, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal

Yedekler
61. Mücahit Atalay, 2. Nuri Emre Akşit, 15. Cihat Aktaş, 16. Mehmet Ali Büyüksayar, 17. Abdulsamet Kaya, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 19. Serhat Kot, 22. Yasin Abdioğlu, 44. Kuban Altunbudak, 97. Oğuzhan Eskiköy

Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı

Goller
Maksut Taşkıran,27.dk (f), Celal Hanalp,45+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Celal Hanalp 77.dk, Sarı Kart Ekrem Kayılıbal 87.dk, Sarı Kart Adem Eren Kabak 83.dk, Sarı Kart Furkan Şimşek 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Önay 74.dk, Maksut Taşkıran 63.dk, Fatih Mankır 31.dk, Ertuğrul Tekşen 74.dk

Oyuna Girenler
Yasin Abdioğlu 74.dk, Kuban Altunbudak 63.dk, Nuri Emre Akşit 31.dk, Serhat Kot 74.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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