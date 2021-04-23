Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu? Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tarsus İdman Yurdu Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Tarsus İdman Yurdu Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri

Adem Sarıtaş(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 10. Alperen Pak, 69. Sefa Durmuş, 68. Alper Ademoğlu, 70. Mahmut Metin, 34. İbrahim Hırçın, 39. Çağrı Yağız Yasak



Yedekler

1. Anıl Demir, 8. Nurullah Kaya, 7. Cem Aktaş, 17. Burak Seres, 19. Berke Doğukan Önde, 99. Furkan Küçükkara, 22. Piri Reis Karagözlü, 77. Samet Eker, 15. Eyüp Akcan, 30. Mahsun Gediklioğlu



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Goller

Ferhat Duman,44.dk (p), Burak Seres,90+4.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sefa Durmuş 50.dk



Oyundan Çıkanlar

Çağrı Yağız Yasak 72.dk, Mahmut Metin 46.dk, Asım Hamzaçebi 88.dk, Alper Ademoğlu 46.dk



Oyuna Girenler

Burak Seres 72.dk, Samet Eker 46.dk, Berke Doğukan Önde 88.dk, Eyüp Akcan 46.dk

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 10. Maksut Taşkıran, 11. Ertuğrul Tekşen, 58. Furkan Şimşek, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

61. Mücahit Atalay, 2. Nuri Emre Akşit, 15. Cihat Aktaş, 16. Mehmet Ali Büyüksayar, 17. Abdulsamet Kaya, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 19. Serhat Kot, 22. Yasin Abdioğlu, 44. Kuban Altunbudak, 97. Oğuzhan Eskiköy



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı



Goller

Maksut Taşkıran,27.dk (f), Celal Hanalp,45+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Celal Hanalp 77.dk, Sarı Kart Ekrem Kayılıbal 87.dk, Sarı Kart Adem Eren Kabak 83.dk, Sarı Kart Furkan Şimşek 90+1.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Önay 74.dk, Maksut Taşkıran 63.dk, Fatih Mankır 31.dk, Ertuğrul Tekşen 74.dk



Oyuna Girenler

Yasin Abdioğlu 74.dk, Kuban Altunbudak 63.dk, Nuri Emre Akşit 31.dk, Serhat Kot 74.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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