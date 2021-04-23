Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu?
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Tarsus İdman Yurdu Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Tarsus İdman Yurdu Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri
Adem Sarıtaş(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 10. Alperen Pak, 69. Sefa Durmuş, 68. Alper Ademoğlu, 70. Mahmut Metin, 34. İbrahim Hırçın, 39. Çağrı Yağız Yasak
Yedekler
1. Anıl Demir, 8. Nurullah Kaya, 7. Cem Aktaş, 17. Burak Seres, 19. Berke Doğukan Önde, 99. Furkan Küçükkara, 22. Piri Reis Karagözlü, 77. Samet Eker, 15. Eyüp Akcan, 30. Mahsun Gediklioğlu
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Goller
Ferhat Duman,44.dk (p), Burak Seres,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sefa Durmuş 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Çağrı Yağız Yasak 72.dk, Mahmut Metin 46.dk, Asım Hamzaçebi 88.dk, Alper Ademoğlu 46.dk
Oyuna Girenler
Burak Seres 72.dk, Samet Eker 46.dk, Berke Doğukan Önde 88.dk, Eyüp Akcan 46.dk
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 10. Maksut Taşkıran, 11. Ertuğrul Tekşen, 58. Furkan Şimşek, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal
Yedekler
61. Mücahit Atalay, 2. Nuri Emre Akşit, 15. Cihat Aktaş, 16. Mehmet Ali Büyüksayar, 17. Abdulsamet Kaya, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 19. Serhat Kot, 22. Yasin Abdioğlu, 44. Kuban Altunbudak, 97. Oğuzhan Eskiköy
Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
Goller
Maksut Taşkıran,27.dk (f), Celal Hanalp,45+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Celal Hanalp 77.dk, Sarı Kart Ekrem Kayılıbal 87.dk, Sarı Kart Adem Eren Kabak 83.dk, Sarı Kart Furkan Şimşek 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Önay 74.dk, Maksut Taşkıran 63.dk, Fatih Mankır 31.dk, Ertuğrul Tekşen 74.dk
Oyuna Girenler
Yasin Abdioğlu 74.dk, Kuban Altunbudak 63.dk, Nuri Emre Akşit 31.dk, Serhat Kot 74.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor