Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Kardemir Karabükspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Kardemir Karabükspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Tarsus İdman Yurdu - Kardemir Karabükspor maçı skoru ne oldu?
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Tarsus İdman Yurdu Kardemir Karabükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Tarsus İdman Yurdu Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Barış Sun(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 19. Berke Doğukan Önde, 10. Alperen Pak, 22. Piri Reis Karagözlü, 15. Eyüp Akcan, 8. Nurullah Kaya, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 70. Mahmut Metin
Yedekler
13. Kablan Kaya Tekin, 34. İbrahim Hırçın, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 11. Suat Kaya, 24. Ahmet Yılmaz Diki, 30. Mahsun Gediklioğlu, 39. Çağrı Yağız Yasak, 68. Alper Ademoğlu, 77. Samet Eker
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Goller
Alperen Pak,68.dk (p), Alperen Pak,71.dk (p), Suat Kaya,81.dk (h), Suat Kaya,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sefa Durmuş 51.dk, Sarı Kart Onur Şirin 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 76.dk, Berke Doğukan Önde 46.dk, Mahmut Metin 67.dk, Piri Reis Karagözlü 46.dk, Eyüp Akcan 46.dk
Oyuna Girenler
Mahsun Gediklioğlu 76.dk, Çağrı Yağız Yasak 46.dk, Suat Kaya 67.dk, Samet Eker 46.dk, Alper Ademoğlu 46.dk
Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 80. Ömer Çelik, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 61. Mustafa Akca, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu
Yedekler
25. Olcay Toplu, 20. Serkan Sıkılmaz, 7. Hasan Fehmi Tuna, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 17. Melih Berat Arslan, 70. Seyithan Kaba
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ömer Faruk Yaylacı 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Çelik 74.dk, Berk Kervankıran 88.dk, Emre Eser 74.dk, Uğurcan Yasin Tabak 61.dk, Cihan Aydın 88.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Enes Karataş 74.dk, Muhammed Emin Acar 88.dk, Serkan Sıkılmaz 74.dk, Melih Berat Arslan 61.dk, Seyithan Kaba 88.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor