Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Kardemir Karabükspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Kardemir Karabükspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Tarsus İdman Yurdu - Kardemir Karabükspor maçı skoru ne oldu? Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tarsus İdman Yurdu Kardemir Karabükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Tarsus İdman Yurdu Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri

Eren Özyemişcioğlu(hakem), Barış Sun(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 19. Berke Doğukan Önde, 10. Alperen Pak, 22. Piri Reis Karagözlü, 15. Eyüp Akcan, 8. Nurullah Kaya, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 70. Mahmut Metin



Yedekler

13. Kablan Kaya Tekin, 34. İbrahim Hırçın, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 11. Suat Kaya, 24. Ahmet Yılmaz Diki, 30. Mahsun Gediklioğlu, 39. Çağrı Yağız Yasak, 68. Alper Ademoğlu, 77. Samet Eker



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Goller

Alperen Pak,68.dk (p), Alperen Pak,71.dk (p), Suat Kaya,81.dk (h), Suat Kaya,90+3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sefa Durmuş 51.dk, Sarı Kart Onur Şirin 56.dk



Oyundan Çıkanlar

Sefa Durmuş 76.dk, Berke Doğukan Önde 46.dk, Mahmut Metin 67.dk, Piri Reis Karagözlü 46.dk, Eyüp Akcan 46.dk



Oyuna Girenler

Mahsun Gediklioğlu 76.dk, Çağrı Yağız Yasak 46.dk, Suat Kaya 67.dk, Samet Eker 46.dk, Alper Ademoğlu 46.dk

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 80. Ömer Çelik, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 61. Mustafa Akca, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu



Yedekler

25. Olcay Toplu, 20. Serkan Sıkılmaz, 7. Hasan Fehmi Tuna, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 17. Melih Berat Arslan, 70. Seyithan Kaba



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ömer Faruk Yaylacı 68.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Çelik 74.dk, Berk Kervankıran 88.dk, Emre Eser 74.dk, Uğurcan Yasin Tabak 61.dk, Cihan Aydın 88.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Enes Karataş 74.dk, Muhammed Emin Acar 88.dk, Serkan Sıkılmaz 74.dk, Melih Berat Arslan 61.dk, Seyithan Kaba 88.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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