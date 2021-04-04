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Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Kardemir Karabükspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Kardemir Karabükspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Tarsus İdman Yurdu - Kardemir Karabükspor maçı skoru ne oldu?

Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu  Kardemir Karabükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Tarsus İdman Yurdu Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Barış Sun(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 19. Berke Doğukan Önde, 10. Alperen Pak, 22. Piri Reis Karagözlü, 15. Eyüp Akcan, 8. Nurullah Kaya, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 70. Mahmut Metin

Yedekler
13. Kablan Kaya Tekin, 34. İbrahim Hırçın, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 11. Suat Kaya, 24. Ahmet Yılmaz Diki, 30. Mahsun Gediklioğlu, 39. Çağrı Yağız Yasak, 68. Alper Ademoğlu, 77. Samet Eker

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

Goller
Alperen Pak,68.dk (p), Alperen Pak,71.dk (p), Suat Kaya,81.dk (h), Suat Kaya,90+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sefa Durmuş 51.dk, Sarı Kart Onur Şirin 56.dk

Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 76.dk, Berke Doğukan Önde 46.dk, Mahmut Metin 67.dk, Piri Reis Karagözlü 46.dk, Eyüp Akcan 46.dk

Oyuna Girenler
Mahsun Gediklioğlu 76.dk, Çağrı Yağız Yasak 46.dk, Suat Kaya 67.dk, Samet Eker 46.dk, Alper Ademoğlu 46.dk

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 80. Ömer Çelik, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 61. Mustafa Akca, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu

Yedekler
25. Olcay Toplu, 20. Serkan Sıkılmaz, 7. Hasan Fehmi Tuna, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 17. Melih Berat Arslan, 70. Seyithan Kaba

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ömer Faruk Yaylacı 68.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Çelik 74.dk, Berk Kervankıran 88.dk, Emre Eser 74.dk, Uğurcan Yasin Tabak 61.dk, Cihan Aydın 88.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Enes Karataş 74.dk, Muhammed Emin Acar 88.dk, Serkan Sıkılmaz 74.dk, Melih Berat Arslan 61.dk, Seyithan Kaba 88.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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