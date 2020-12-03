Tarsus İdman Yurdu - Turgutluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Tarsus İdman Yurdu - Turgutluspor maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz.

Bu sezon ligde 11 maça çıkan Tarsus İdman Yurdu topladığı 15 puan ile ligin 10. sırasında yer alıyor. Turgutluspor ise 12 maçta 27 puana sahip oldu ve 2. sırada yerini aldı. Bu ligde Turgutluspor toplamda 3 maçtır kazanıyor. Tarsus İdman Yurdu, Türkiye Kupası'nda tur atladı ve ligde son maçını kazandı.

Tarsus İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Onur Bingöl tarafından yönetilecek. Onur Bingöl'ün yardımcılıklarını ise Buğra Can Semercioğlu ve Azad İlhan üstlenecek.

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İLK 11'LER

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Abdussamed Karnuçu, Aytaç Öden, İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş, Ferhat Duman, Nurullah Kaya, Alperen Pak, Mertcan Çam, Furkan Özcan, Samet Eker

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Süleyman Özdamar, Sinan Büyüksakarya, Mete Sevinç, Mehmet Kuruoğlu, Mert Özyıldırım, Samed Kılıç, Samet Günhan, Mutlu Doğan, Rıdvan Özdemir, Muhammet Beşir