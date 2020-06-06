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Tarsus'da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Tarsus'da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı

 

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM yolu Tarsus- Pozantı yönünde meydana gelen kazada önünde ilerleyen  kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM yolu Tarsus- Pozantı yönünde meydana geldi. Aycan Yıldırım (48) yönetimindeki 01 ACN 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mükremin Ç.'nin kullandığı 01 D 1842 plakalı kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Aycan Yıldırım yaralanırken, aynı araçtaki Şencan Yıldırım, Selcan Sevenol ve Gazi Sevenol hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aycan Yıldırım, ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tarsus'da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılıp, yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus'da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Okan Gül
Video Editörü


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