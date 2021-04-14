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Tarsus’ta zabıta ekiplerine savunma teknikleri öğretildi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman eğitmenler tarafından "Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı" kullanma kursu verildi.

Tarsus’ta zabıta ekiplerine savunma teknikleri öğretildi

Zabıta yönetmeliği kanununun 45. Maddesi gereği zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir maddesi hükmünce belediye zabıta personelleri "Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı kullanma" eğitimi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından verilen "Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı" kursundan Zabıta ekipleri, başarıyla geçtiler. Kursu başarıyla bitiren zabıta personellerine belediye zabıta müdürlüğü tarafından sertifikaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarsus’ta zabıta ekiplerine savunma teknikleri öğretildi

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