Müzahrefat ne demek, TDK'ya göre Müzahrefat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Öğretmen şiddeti! Çocukların kavgasını ayırmak için öğrencisinin kulağını çekerek yaraladı!Zerdeçal ne demek, TDK'ya göre Zerdeçal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!Bahçeşehir Koleji 78 -79 Fenerbahçe Beko| Basketbol maçı sonucuKonya'da virajı alamayarak takla atan motosiklet sürücüsünden kötü haber! KurtarılamadıMüstahaklık ne demek, TDK'ya göre Müstahaklık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sosyete dünyasının merakla beklenen düğünü gerçekleşti! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi!Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Köpeği metrelerce sürükleyen traktör sürücüsü hakkında yeni gelişme!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 9 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!

Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!

Konya'da emekli öğretmen Turgut Ş. , tartıştığı 70 yaşındaki eşi Sevim Ş.'yi başından silahla vurarak öldürmesinin ardından polise giderek teslim oldu.

Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!

Konya'da, Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan 70 yaşındaki Sevim Ş. emekli öğretmen olan eşi Turgut Ş. tarafından başından silahla vuruldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde Sevim Ş. hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Sevim Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Sevim Ş.'nin cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT