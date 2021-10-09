Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!

Konya'da, Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan 70 yaşındaki Sevim Ş. emekli öğretmen olan eşi Turgut Ş. tarafından başından silahla vuruldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde Sevim Ş. hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Sevim Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Sevim Ş.'nin cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.