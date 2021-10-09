Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!
Konya'da emekli öğretmen Turgut Ş. , tartıştığı 70 yaşındaki eşi Sevim Ş.'yi başından silahla vurarak öldürmesinin ardından polise giderek teslim oldu.
Konya'da, Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan 70 yaşındaki Sevim Ş. emekli öğretmen olan eşi Turgut Ş. tarafından başından silahla vuruldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yerinde Sevim Ş. hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.
Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Sevim Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Sevim Ş.'nin cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.