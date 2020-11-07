Tartışmalara neden olan esnek çalışma kanununda yeni gelişme! Son kararı Erdoğan verecek

TBMM Genel Kurulu ve kamuoyu son günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülen istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifini konuşuyor. Teklifin ilk 20 maddesi mecliste kabul edilirken 25 yaş altı ve 50 yaş üstü olan çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilme yetkisini veren madde tartışmalara neden oldu.

SENDİKALAR KARŞI ÇIKIYOR

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre 20 maddesi kabul edilen paketin bu hafta yasalaştırılması planlanıyordu ancak esnek çalışma düzenlemesinin paketten çıkarılması yönünde sendikalardan gelen ortak talepler ve AK Partili vekillerin de sıcak bakmaması üzerine konunun MYK toplantısında masaya yatırılması bekleniyor. Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda düzenlemenin paketten çıkartılması da gündeme gelebilecek. Sendikalar düzenlemeye kıdem tazminatını ortadan kaldıracağı, işverenin sık sık çalışan değiştireceğini öne sürerek karşı çıkıyor.

ERDOĞAN, NASIL BİR KARAR VERECEK?

Söz konusu düzenleme TBMM tatile girmeden önce de gündeme Erdoğan itirazlar üzerine, "Taraflarla anlaştıktan sonra konuyu Meclis'e getirin" talimatı verince düzenleme Meclis açıldıktan sonra tekrar gündeme alındı. Erdoğan'ın, düzenlemenin tekrar bekletilmesini istemesi ihtimali de bulunuyor.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN MADDE NE?

Söz konusu kanun maddesi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü olan çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesini sağlıyor. Belirli süreli iş sözleşmesinin toplam süresi iki yılı geçemeyecek. Belirli süreli iş sözleşmesi, sürenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden bu tür sözleşmelerde kıdem tazminatı hakkı konusu olmuyor. 25 yaşından küçük olan ve bir işverenin yanında 10 günden az çalışanlar, yüzde 2 oranında iş kazası primi ve yüzde 12.5 oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödenerek çalıştırılabilecek. Emeklilik primi ise istenirse çalışan tarafından ödenecek.