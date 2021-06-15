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  3. Taşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!

Taşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!

Antalya'daki yeşil alanda bulunan bir taşın üzerindeki 'Yaşım 12, tecavüz ediliyorum' yazısı, ülke gündemine bomba gibi düşerek yetkilileri harekete geçirmişti. Ekipler, yazısı yazan kız çocuğunun A.K. olduğunu ve 55 yaşındaki komşusu H.E. tarafından uzun yıllardır istismara uğradığını tespit etti.

Taşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!

Antalya'da, bir taşın üzerinde yazan yazılar, gören herkesi dehşete düşürmüştü. 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazısını gören ekiplerin harekete geçmesi üzerine, yazıyı yazan kişinin 12 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. 

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Antalya'nın Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan ve birçok yazısı olan taşın üzerinde yer alan, 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' ifadelerinin sahibi bulundu. Taşın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, yazının 12 yaşındaki A.K.'ye ait olduğunu belirledi.

Taşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!

TAŞINDIĞI HALDE PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ

Çocuk İzlem Merkezi'nde, psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'ye, 55 yaşındaki komşuları H.E.'nin uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E.'nin zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi.

Taşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Taşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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