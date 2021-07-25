Taşlar şimdi yerine oturdu! Kamoyunda ses getiren Büyükşen cinayetinde kilit adam konuştu: Cinayetten 20 gün önce ayrılmıştık! Konya'da evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katilin hedefinde aynı sokakta oturan Hüseyin K.'nın ailesinin olduğu ancak yanlış eve girildiği öğrenildi. Korkunç olayın kilit adamı Hüseyin K. ilk kez konuştu.

1 14 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayeti 3 yıl sonra çözüldü. Evlerinde kızları Büşra Büyükşen ile birlikte oturan Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) odaya aniden giren kişiler tarafından tüfekle öldürülmüştü.