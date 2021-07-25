Taşlar şimdi yerine oturdu! Kamoyunda ses getiren Büyükşen cinayetinde kilit adam konuştu: Cinayetten 20 gün önce ayrılmıştık!
Taşlar şimdi yerine oturdu! Kamoyunda ses getiren Büyükşen cinayetinde kilit adam konuştu: Cinayetten 20 gün önce ayrılmıştık!
Konya'da evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katilin hedefinde aynı sokakta oturan Hüseyin K.'nın ailesinin olduğu ancak yanlış eve girildiği öğrenildi. Korkunç olayın kilit adamı Hüseyin K. ilk kez konuştu.