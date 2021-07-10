Tatil için geldikleri Alanya'da trafik terörüne kurban gittiler! Polonyalı genç çift feci şekilde can verdi

Tatil için Alanya'ya gelen turistler feci kazada can verdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı çift, aşırı hızla gelen otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

AŞIRI HIZLI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Turistleri hayattan koparan Antalya'daki feci kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı 24 yaşındaki Katarzyna Anna Hegerle ve 29 yaşındaki Maksym Marek Jasinski Antalya istikametine doğru ilerleyen ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Alman uyruklu 24 yaşındaki Ahmad Harb'ın kullandığı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

OLAY YERİNCE CAN VERDİLER

Fecş kaza sonucunda, çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz çift ağır şekilde yaralandı. Çevredikiler haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler genç çifte müdahale etmek için harekete geçti. Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polonyalı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Polonyalı çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmad Harb ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AYAKKABISI AYAĞINDAN FIRLADI

Feci kaza sonrası ortaya yürek yakan görüntüler çıktı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan gençlerin, yanındaki özel eşyaları da yola saçıldı. Genç turistin ayakkabısının ayağından fırlaması ise kazanın boyutlarını gözler önüne serdi. Kazada hayatını kaybeden turistlerden geriye kana bulanan eşyaları kaldı.