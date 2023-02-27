Tatsuya Yamashita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsuya Yamashita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsuya Yamashita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatsuya Yamashita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatsuya Yamashita 7 Kasım 1987 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山下 達也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatsuya Yamashita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Tatsuya Yamashita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tatsuya Yamashita'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatsuya Yamashita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yamagozero/

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Tatsuya Yamashita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tatsuya Yamashita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Tatsuya Yamashita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatsuya Yamashita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Cerezo Osaka

1 Ocak 2011 yılında C'dole Sapporo

1 Ocak 2012 yılında Cerezo Osaka

12 Ağustos 2019 yılında Kashiwa Reysol

12 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Tatsuya Yamashita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatsuya Yamashita şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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