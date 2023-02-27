Tautvydas Eliosius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tautvydas Eliosius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tautvydas Eliosius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tautvydas Eliosius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tautvydas Eliosius 3 Kasım 1991 tarihinde Ukmergė şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Tautvydas Eliošius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tautvydas Eliosius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remigijus Mikocionis yapmaktadır. Tautvydas Eliosius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tautvydas Eliosius'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tautvydas Eliosius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tautvydas_e/

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Tautvydas Eliosius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tautvydas Eliosius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tautvydas Eliosius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tautvydas Eliosius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Kruoja

1 Ekim 2015 yılında Zalgiris

1 Temmuz 2016 yılında Jonava

31 Aralık 2016 yılında Zalgiris

7 Şubat 2017 yılında Jonava

1 Ocak 2019 yılında Panevezys

Tautvydas Eliosius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tautvydas Eliosius şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Tautvydas Eliosius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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