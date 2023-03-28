Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde "En iyi Narkotik Polisi Anne" kapsamında 60 anne ve anne adayı öğretmen ile velilere uyuşturucu eğitimi verildiği bildirildi.

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Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde 60 anne ve anne adayı öğretmen ile velilere uyuşturucu eğitimi verildiği bildirildi.

Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı

ÖĞRETMEN VE ANNELERE "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE"SUNUMU YAPILDI

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Tavşanlı ilçesi Atatürk İlkokulunda 10 anne, anne adayı olmak üzere 16 öğretmen ve veliye, Özel İsabet İlk ve Ortaokulunda 17 anne, anne adayı olmak üzere 25 öğretmen ve veliye, Fevzipaşa İlk ve Ortaokulunda 12 anne, anne adayı olmak üzere 19 öğretmen ve veliye olmak üzere, toplamda, 39 anne, anne adayı olmak üzere toplam 60 kişiye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu, UYUMA aplikasyonu tanıtımı yapılıp broşür dağıtıldı.

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Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı
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