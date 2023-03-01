Taylor Charters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Charters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Charters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taylor Charters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taylor Charters 2 Ekim 2001 tarihinde Whitehaven şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Taylor Ryan Charters şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taylor Charters Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 15 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Taylor Charters'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Taylor Charters Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taylor Charters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ağustos 2019 yılında Carlisle United
28 Kasım 2019 yılında Workington AFC
28 Aralık 2019 yılında Carlisle United
14 Ocak 2022 yılında Gateshead
13 Şubat 2022 yılında Carlisle United
Taylor Charters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taylor Charters şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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