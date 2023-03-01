Taylor Mckenzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Mckenzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Mckenzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylor Mckenzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylor Mckenzie 30 Mayıs 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Taylor Joshua McKenzie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylor Mckenzie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Taylor Mckenzie'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taylor Mckenzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taylor Mckenzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taylor Mckenzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylor Mckenzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2012 yılında Sheff Wed U21

17 Eylül 2013 yılında Gainsborough

16 Şubat 2014 yılında Sheff Wed U21

1 Temmuz 2014 yılında Notts County

26 Kasım 2015 yılında Wrexham

3 Ocak 2016 yılında Notts County

23 Mart 2016 yılında Corby Town

31 Mayıs 2016 yılında Notts County

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2016 yılında Chesham

31 Ocak 2017 yılında Concord Rangers

31 Ocak 2017 yılında Concord Rangers

1 Temmuz 2017 yılında Enfield Town

1 Temmuz 2017 yılında Enfield Town

1 Temmuz 2018 yılında Cheshunt

1 Temmuz 2018 yılında Cheshunt

Taylor Mckenzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylor Mckenzie şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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