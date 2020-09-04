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Tayvan, Çin'e ait su-35 savaş uçağını vurdu

Tayvan, Çin'e ait su-35 savaş uçağını vurdu. Tayvan hava savunma sistemi tarafından Çin'e ait su-35 savaş uçağı düşürüldü. Çin'e ait su-35 savaş uçağı pilotunun saldırıda yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.

Tayvan, Çin'e ait su-35 savaş uçağını vurdu

Tayvan hava savunma sistemi tarafından Çin'e ait su-35 savaş uçağı düşürüldü. Çin'e ait su-35 savaş uçağı pilotunun saldırıda yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. 

Hindistan merkezli Sakal Times’ta yayınlanan habere göre uçak, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'na izinsiz girdikten sonra, Çin'in Vietnam sınırındaki özerk bir kıyı bölgesi olan Guangxi'de, Tayvan hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Tayvan, Çin'e ait su-35 savaş uçağını vurdu​​​​​​

Sosyal medyadaki ve bazı dış haber kaynakları da Tayvan'ın Çin'e ait  su-35 savaş uçağını düşürdüğü iddiasında bulundu. Pilotun yaralı kurtulduğu gelen haberler arasında. Tayvan ve Çin'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



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