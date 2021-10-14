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  3. Tayvan'da 13 katlı bina yangına teslim oldu: 46 kişi diri diri yanarak can verdi!

Tayvan'da 13 katlı bina yangına teslim oldu: 46 kişi diri diri yanarak can verdi!

Tayvan'ın güneyinde yer alan Kaoşiong kentinde 13 katlı binada yangın çıktı. İlk tespitlere göre çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti, son yapılan inceleme de ise 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Tayvan'da 13 katlı bina yangına teslim oldu: 46 kişi diri diri yanarak can verdi!

Tayvan haber ajansı CNA'nın Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerinin bilgileri doğrultusunda yayınladıkları haberlere göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin bulunduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın meydana geldi. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada 9 kişinin cansız bedenini buldu. Son dakika bilgilerine göre ise, 37 kişinin daha hayatını kaybederek, ölüm sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

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46 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

 Yerel saatle 02.54 saatinde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda 07.17'de söndürebildi. Ekipler, yangının söndürülmesi ardından arama kurtarma çalışmalarına başladı. İlk olarak 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 44 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yıllık olduğunu ve çökme ihtimaline karşı yapılan çalışmaların olabildiğince yavaş ilerletilmesine özen gösterdiklerini belirtti. İlgili ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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ÖLÜM SAYISI ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Son olarak 46'ya yükselen ölüm sayısının ardından yetkililer, binada meskenlerin de olduğunu, 7. ve 11. katlarda enkaz olabileceğine dikkat çekti. Bu sebeple ölüm sayısında artış yaşanabileceğinin uyarısını yaptılar. Binada yaşayanların genelde yaşlı olduğu bilinen binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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