Tayvan’dan Türkiye ve Suriye'ye 917 milyon NTD yardım

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illeri de vuran depremlerin ardından Tayvan’ın Türkiye'ye desteği sürüyor. Tayvan Dışişleri Bakanlığında Türkiye ve Suriye'ye yapılacak yardım için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek, Tayvan arama kurtarma ekibinin temsilcileri ve yerel yöneticiler katıldı.

2 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPILACAK

Basın toplantısında konuşan Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Tayvan olarak başlattıkları yardım kampanyasında Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenler için toplam 917 milyon Tayvan doları (568 milyon 206 bin TL) toplandığını duyurdu. Joseph Wu sözlerine, "1999 yılı 21 Eylül günü Tayvan’da yaşadığımız depremde AKUT ekibi yardımımıza gelmişti, şimdi Türkiye’ye yardım etme sıra bizde" ifadeleriyle başladı. Wu, "Deprem felaketini duyar duymaz hemen 130 kişilik arama kurtarma ekibini özel eğitimli köpekleri ile beraber Türkiye’ye gönderdik. Devamında 2 milyon dolarlık yardım yapacağımızı duyurduk. Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve yardımcısı Lai Ching de Taipei Türk Ticaret Ofisine başsağlığı ziyaretinde bulunarak Türkiye’nin acısına ortak oldu" şeklinde konuştu.

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6 MİLYON AFAD'A AKTARILACAK

Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek ise "Tayvan depremin ilk gününden itibaren hep yanımızda oldu. Şu anda da bizi toplantı için çağırdılar. 30 milyon ABD doları (yardım) açıkladılar. 6 milyon dolarını doğrudan AFAD'a vereceklerini, geri kalanının süreç içinde sivil toplum aracılığı ile yönetileceğini ifade ettiler. Bunun dışında 400 tonun üzerinde zaten insanların yardımını almıştık. Bu da ilave bir rakam olacak. İnşallah Türkiye'ye faydası olur ve Türkiye'nin sonraki süreçlerinde de katkısı olur. Tayvanlılar sadece acil yardım çağrısında bulunmuyor. Sonraki süreç için de katkı vermek istiyorlar, şehirlerin tekrar inşası, konteyner kentler veya sitelerin yapılması. Yani yeniden inşa sürecinin tamamında var olmak istiyorlar. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Tayvan’ın depremzedeler için başlattığı maddi yardım kampanyası 6 Mart'ta sona erecek.