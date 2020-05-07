Taziye çadırının kurulduğu mahallede vaka sayısı 42 oldu

Koronavirüs salgının insanların temasta olduğu yerlerde yayıldığı bilinmesine rağmen Van'da kurulan taziye çadırı nedeniyle vaka sayısı artmaya devam ediyor.

İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmış, mahallede vefat eden bir kişi için taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten İpekyolu kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Dün vaka sayısının 15’e çıktığı mahallede bugün yapılan sağlık taramasında ise vaka sayısı 42’ye yükseldi.

Taziye çadırı kurulunca vaka sayıları arttı

MUHTARA SORUŞTURMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesinde Eralan ailesinden 4 Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Van Valiliğinin kararı ile ilimiz Ortanca Mahallesi karantina altına alınmıştır. Kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alınmış olup,İpekyolu ilçesi Ortanca mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nun 257/1 . maddesi uyarınca ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.