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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bildiriyi kim hazırladı, kim öncülük etti, ortaya çıkarılmalı

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Bildiriyi kim hazırladı, kim öncülük etti, ortaya çıkarılmalı'' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bildiriyi kim hazırladı, kim öncülük etti, ortaya çıkarılmalı

Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisi hakkında televizyon ekranlarında canlı yayında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop bildiriyi kimin hazırladığının ve bildiriye kimin öncülük ettiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. 

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerine yer vermişti. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bildiriyi kim hazırladı, kim öncülük etti, ortaya çıkarılmalı

''BUNLAR ZAVALLI''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir dizi temas ve toplantıya katılmak için geldiği Batman'da skandal bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler.'' ifadelerini kullandı. 

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