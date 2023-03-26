TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Felaketin ilk anlarından itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu

Yüzlerce yıl karşılaşılmayacak bir felaketle karşı karşıyayız ama ilk anlardan itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu. İnsanımızın içindeki o iyilik ve yardımseverlik ortaya çıktı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Felaketin ilk anlarından itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar'da iftar etkinliği için bir araya geldi. Etkinlikte Başkan Şentop'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

ŞENTOP VE TÜRKMEN VATANDAŞLARA İFTAR YEMEĞİ DAĞITTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da iftar programı kapsamında Üsküdarlılarla bir araya geldi. Etkinlikte Başkan Şentop'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Şentop ve Türkmen yemek dağıtan personelle vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Felaketin ilk anlarından itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu

YÜZLERCE YIL KARŞILAŞILMAYACAK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Deprem bölgesindeki vatandaşların bütün milletin acısı olduğunu vurgulayan Başkan Şentop "Yaşamış olduğumuz büyük deprem sebebiyle bölgedeki kardeşlerimizin acısı, ıstırabı milletimizin acısı, ıstırabıdır. Bu sebeple bu Ramazan biraz buruk geçiyor. Tabi çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. İlk iftarımızı Hatay'da yaptık. Tabi bölgeyi görünce bunun değil asrın felaketi birkaç asırlık felaket, yıkım olduğunu görüyorsunuz.

Yüzlerce yıl karşılaşılmayacak bir felaketle karşı karşıyayız ama ilk anlardan itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu. İnsanımızın içindeki o iyilik ve yardımseverlik ortaya çıktı. Milletimizin bütün fertleri bölgeye elinden gelen bütün imkanları göndermeye çalıştı. Büyük yıkım var. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak el ele vererek hep birlikte üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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