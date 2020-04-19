TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,canlı yayınlanan bir televizyon programına görüntülü bağlandı. Şentop, burada gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Şentop'un açıklamalarından satırbaşları:

TBMM'DE ALINAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Meclis'e girişle ilgili bir sınırlama getirdik. Misafir kabulünü yasakladık. Ortalama olarak günde 8 binle 10 bin kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi olarak geliyor. Burada temasları oluyor ardından kendi memleketlerine dönüyorlar.

Onun dışında sürekli olarak Meclis içerisindeki kapalı mekanlar dezenfektasyonu yapıldı.

Bütün milletvekili arkadaşlarımız da personelimiz de dikkat etti. Bunlar tedbir, riayet etmek mecburiyetindeyiz.

Ayrıntılar geliyor...