TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yolcu uçağı düşen Pakistan'a başsağlığı

Pakistan'da bugün meydana gelen uçak kazası ile için Mustafa Şentop başsağlığı diledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karaçi'de havalimanı yakınlarındaki yerleşim bölgesinde düşen uçakta yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında düştüğünü derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Pakistan medyası Airbus A320 tipi uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu aktardı, PIA sözcüsü de bunu doğruladı. Uçağın inişten dakikalar önce, yoğun bir yerleşim yeri olan Jinnah Garden bölgesine düştüğü açıklandı.

Yerel basında yer alan haberlerde Pakistan ordusunun olay yerine gittiği ve yerel yönetimle irtibat halinde olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda görgü tanıkları bazı binaların olduğu bölgeden koyu siyah dumanlar çıktığını söyledi.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumu 15 yıllık uçağın teknik bir sorun yüzünden düşmüş olabileceğini açıklarken, Karaçi Belediye Başkanı Waseem Akhtar, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Akhtar, “Şu anda elimizdeki verilere göre kazadan sağ çıkanın olmadığını tahmin ediyoruz. Ama bunun doğrulanması gerek” ifadesini kullandı.