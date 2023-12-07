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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunana mecliste grubu bulunan siyasi partilerden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret etti
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