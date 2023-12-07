TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret etti

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN HEDEP'E ZİYARET

HEDEP’in Meclis Grubu’nda basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından konuşan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin kendisine yaptığı hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında iadeiziyaretlerde bulunduğunu anımsattı.

Bugün de HEDEP Grubu'nu ziyaret ettiğini belirten Kurtulmuş, "Yeni dönemin hayırlı olması için HEDEP Grubu'na da temennilerimizi, dileklerimizi ilettik. Ayrıca Tuncer Bey'in de yeni dönemde eş genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ifade ettim." dedi.