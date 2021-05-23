TBMM Başkanı Şentop'tan Akçakoca müftüsü ile ilgili flaş paylaşım!

Düzce Akçakoca müftüsünün cuma vaazında Selanik göçmenleri ile ilgili sözleri tepkiye neden oldu. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı bahsi geçen müftüyü açığa aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Müftünün açıklamasına tepki gösteren Şentop paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır"

NE OLMUŞTU?

Düzce'nin Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırmasının ardından verdiği Cuma vaazında, Filistin ve İsrial arasındaki meselelere değinmesinin ardından, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının devamında Gezi olaylarına da değinen Soytekinoğlu, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" diyerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ima etmişti.

​Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Soytenikoğlu'nun vaazının sosyal medyada yayımlanması tepkileri beraberinde getirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatmış ve onu açığa almıştı.