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  3. TBMM Başkanı Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun o kararına tepki!

TBMM Başkanı Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun o kararına tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Suriye kararına sert tepki gösterdi. Şentop, "Türkiye aleyhine konuşurken utanmalılar" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun o kararına tepki!

İstanbul'da Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen sergisinin açılışının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu.

O ASKERLER NEDEN ORADA, NE İŞ YAPIYORLAR?

Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'ye ilişkin almış olduğu kararına tepki göstererek, Suriye'de askeri bulunan ülkelere, "Avrupa Parlamentosunda yer alan bazı ülkelerin askerleri var Suriye’de. Onlar ne iş yapıyorlar? Niye oradalar? " şeklinde soru yönetti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun o kararına tepki!

TÜRKİYE ADINA KONUŞURKEN UTANMALILAR

Türkiye'nin hukuki alt yapısının olduğunun altını çizerek, Adana Mutabakatı'nı hatırlattı. Meclis Başkanı Şentop, “Türkiye’ye yönelik saldırıları önleme konusunda, Suriye’de yapılmış olan Adana antlaşması diye bilinen bir anlaşmamız var. O anlaşmadan kaynaklanan uluslararası hukukun verdiği hakları ve yetkileri kullanarak sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Şentop, Avrupa'ya Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliyi topraklarında yaşamasına izin verildiğini belirterek, “Kim ne düşünürse düşünsün ama sadece bu olaydan dolayı Türkiye aleyhine konuşurken Suriye konusunda utanması gerekir" diye konuştu.
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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