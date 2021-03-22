TBMM Başkanı Şentop'tan 'dokunulmazlık' açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası olduğunu belirterek bunun çok yüksek bir sayı olduğunu ifade etti. Meclis'te bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olmasının vahim bir tablo olduğunu ifade eden Şentop, bunun Türkiye açısından doğru bir tablo olmadığını sözlerine ekledi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili de konuya da değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil.

TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir.

(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum."