TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Asgari ücret, yeni anayasa ve enflasyona değind

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında özel gündemle toplandı. Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, bakanlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkemizin gelişmesinde gayret gösteren herkesi rahmetle yad ediyorum.

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Bugün de sınırlarımızın içinde, ötesinde aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimiz, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum.

"GÜNDEME GELECEK ÇALIŞMALARLA MECLİSİMİZİN TARİHİ MİSYONUNU YERİNE GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

TBMM, Milli Mücadele yıllarından beri milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü rol üstlenmiştir. Bugün de kanunlarla, komisyonlarda ve genel kurulda bekleyen tekliflerle, bundan sonra gündeme gelecek çalışmalarla Meclisimizin tarihi misyonunu yerine getireceğine inanıyorum.

"TÜRKİYE HEM MİLLETVEKİLLERİNİ HEM DE CUMHURBAŞKANINI BELİRLEYECEK"

Meclisimizin seçime göre çalışmalara ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirerek süreci değerlendireceğine inanıyorum. Türkiye hem milletvekillerini hem de cumhurbaşkanını belirleyecek. Siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız. Sizlerin misyonunun gereklerini başarıyla ifa etmiş kadro sıfatıyla milletimizin gönlündeki yerini aldığınıza inanıyorum. Siyasi parti grup yönetimlerimiz ile Meclis Başkanlık Divanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

"MİLLETİYLE BAĞLARINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜREN BİR MECLİS VAR"

Bir dönem ülkemize demokrasiyi bedel ödemeden elde ettiği için içselleştiremediği ithamları yöneltildi. Şimdi ise son çeyrek asrın en kapsamlı demokrasi atılımlarının altyapısını kurmuş bir TBMM var. Şimdi karşımızda küresel eğilimlerin aksine, milletiyle bağlarını en güçlü şekilde sürdüren bir Meclis var. Saldırıların bir sebebi de bu tablodur. Türkiye'yi müstemleke muamelesine maruz bırakmak isteyenler Meclisimizin onurlu duruşundan da rahatsızdır. Biz kimin ne dediğine, ne istediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ülkemizin hedeflerine bakarak, yasama, yürütme ve yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz.

En önemli reformlardan biri de yönetim sistemi değişikliğidir. Geçmişte demokratik denge içinde değil de yıkıcı rekabet görünümü veren yasama, yürütme ve yargı artık aynı ortak gayede birbirlerini destekleyen anlayışla çalışmaktadır.

YENİ ANAYASA

İçimizde ukde kalan bir meselede yeni Anayasa'ya ülkemizi kavuşturmaktır. Bunu bir borcumuz, gençlerimize hediye edeceğimiz en önemli kazanım olarak görüyoruz. İnşallah yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız.

"TEK TÜK EYLEM TEŞEBBÜSLERİ BU HAİNLERİN SON ÇIRPINIŞLARIDIR"

Uzun yıllar boyunca ülkemiz gündeminin bir numaralı sorunu hep terör meselesiydi. Operasyonlar, tedbirler ve izlediğimiz diplomasiyle terör örgütlerini sınır içinde bitirerek yeni bir güvenlik ve huzur iklimi oluşturduk. Tek tük eylem teşebbüsleri bu hainlerin son çırpınışlarıdır.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Neresinden bakarsanız bakın ülkemize eşsiz kazançlar sağlayacağımız bir yol seçtik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik.

Vatandaşımızın döviz kuru yükselişi ve enflasyondan kaynaklı fahiş artışla refah kaybını gayet iyi biliyoruz. Aralarında KKM'nin de olduğu bir dizi tedbirle paniğin önünü kesmiştik. Enflasyon kaybını önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını, sosyal yardım rakamlarını ciddi oranlarla artırdık. Temmuz ayındaki ilavelerle bunu daha da ileri taşıdık.

Yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

LGBT AÇIKLAMASI

Aile kurumumuza kasıtlı saldırıların farkındayız. Sinsi faaliyetlere karşı maddi manevi tüm alanda aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik adımları önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz.

Devamı gelecek...

"CUMHURİYET'İN İLANIN 100'ÜNCÜ YILINI HEYECANLA KUTLAYACAĞIZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki yasama döneminde Cumhuriyet'in ilanın 100'üncü yılını heyecanla kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarını, tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. 100. yılını andığımız hadiselerin temelinde Milli Mücadele yer almaktadır. Milli Mücadele, sonrasındaki kahramanlıkların önsözü, mirasıdır.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ALANDA GÜVENİLİR VE ÖNEMLİ BİR ÜLKE OLARAK ÖNE ÇIKTIĞINI MEMNUNİYETLE GÖRMEKTEYİZ"

Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir. Küresel ölçekte büyük belirsizliklerin yaşandığı, çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir süreçten geçiyoruz. Dengelerin bozulduğu, yeni dengelerin kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilir ve önemli bir ülke olarak öne çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Tahıl krizinin çözülmesi Türkiye'nin dünya için yapıcı rolünü gösteren önemli bir örnektir.

"TÜRKİYE BARIŞTAN YANA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Değişen şartlar ne olursa olsun, Türkiye barıştan yana çalışmayı sürdürmeye devam edecektir. Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından çok daha büyük bir muhtevaya sahiptir. Mazlum ve mağdur milletlerin geleceğe dair duyduğu umudun adıdır Türkiye.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLI DAVASINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEKTİR"

Türkiye uluslararası hukukta sahip olduğu tüm haklarını korumak konusunda kararlıdır. Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tavrını desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.