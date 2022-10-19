TBMM harekete geçti! Bartın'daki maden kazasının araştırılması için komisyon kuruldu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 madenci hayatını kaybetti. Yaralanan 11 madenciden 6'sının tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ederken kazanın nedeninin araştırılması ve sorumluların bulunması için TBMM'de harekete geçildi.

KOMİSYON KURULDU

Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda Meclis'te grubu bulunan partilerin verdiği önerge ile maden kazasının araştırılması için komisyon kuruldu. Söz konusu komisyon 3 ay süreyle görev yapacak ve kaza tüm yönleriyle araştırılacak.

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KOMİSYON ÜYELERİ OLAY YERİNE GİDECEK

Üç aylık süreçte madenciler, aileleri ve ilgili kurumların yetkilileri komisyon tarafından dinlenecek, üyeler kazanın yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.

MADEN KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER YAZILACAK

Maden kazalarının önüne geçilmesi için alınacak önlemler maddeler halinde yazılacak. Komisyonun belirlenen sürede çalışmalarını tamamlayamaması durumunda ise ek süre istenebilecek.

Komisyonun raporu, Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Rapor, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.