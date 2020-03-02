TBMM'de İdlib için kapalı oturum var! Görüşmeler 10 sene 'devlet sırrı' kapsamında

Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak kapalı oturuma ilişkin canlı yayınlanan programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Abdülkadir Selvi'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Meclis Genel Kurulu 15.00'de toplanacak. AK Parti önerge verecek. Önergenin kabul edilmesinden sonra kapalı oturum iç tüzük gereği kapılar kapatılacak. İçeride sadece yeminli stenograflar bulunacak. Bir de sağır ve dilsiz kavaslar yemin ettirilerek içeriye girebilecek. Kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgi verecek. Ardından gruplar adına konuşmalar yapılacak. Kişisel olarak söz talepleri olacak ve onlara da söz verilecek. Oturum bittiğinde tutanaklar mühürlenecek, bir zarfın içerisine konulacak, zarfın ağzı kapatılacak ve 10 yıl boyunca o zarf açılmayacak. Kapalı oturumla ilgili bilgi vermek, onunla ilgili içeride konuşulanları yazmak da 'devlet sırrı' kapsamında değerlendirilecek."