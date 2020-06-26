TBMM'de şok! Bir milletvekili koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vakaları ülkemizde günden güne artarken TBMM'de de vaka sayıları artmaya başladı. CNN Türk'ün haberine göre bugün HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya,son duruma ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

"Normalleşme sürecinin ardından TBMM'deki vaka sayısı 20'yi bulmuştu.Özellikle mecliste görevli garsonlarda bu vakaların tespit edilmesinin ardından TBMM'de yoğun bir test yaptırma süreci başlamıştı. Meclis hastanesinde yapılan günlük test sayısı 400'e ulaştı.Testler çoğunlukla görevli olan milletvekillerine yapılıyordu. O testler sırasında bir HDP milletvekilinde virüse rastlandı.Hemen bütün parti gruplarına bilgi verildi. O milletvekiliyle teması olan herkesin test yaptırması istendi. Onlarda bulaşı riskine karşı teması olan bütün kişiler test yaptırmaya başladı.Toplamda vaka sayısına baktığımızda orada görev yapan kameraman arkadaş ve teknikerle birlikte toplam sayı 22'ye ulaştı.Doğrudan meclis personeli olarak hasta sayısı 19, bunlardan 7'si tedavi süreçlerini tamamlayıp işlerine geri dönüş yapmış durumdalar."