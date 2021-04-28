TBMM'den Biden'a soykırım tepkisi: Söylemini değiştirmeye davet ediyoruz

Genel Kurul'da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan bildiri okunarak oylamaya sunuldu. Bildiriye AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları kabul oyu, HDP Grubu ise ret oyu verdi.

"İFTİRALARI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ"

Oylamaya sunulmasının ardından kabul edilen bildiride, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE KENDİNDEN VE TARİHİNDEN EMİN"

Türkiye'nin, 1915 Ermeni olaylarının bağımsız olarak belirlenen uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunduğu, bu hedef doğrultusunda 2005 yılında 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulmasını önerdiği ve arşivlerini dünyaya açtığını vurgulayarak hatırlatılan bildiride, şu ifadeler yer verildi:

"Türkiye'nin bu kadar açık, kendinden ve tarihinden emin, iş birliğinden yana ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını arzulayan tavrının altında, 1915 olaylarının gelişim sürecini ve sonuçlarını yakinen bilmesi, uzak ve yakın geçmişinde hiçbir zaman belli bir halka toptan düşmanlık yapmamış olmasının özgüveni vardır. Bu bağlamda hiçbir politikacının ve hükümetin, tarihinin araştırılmasından kaçınmayan, tam tersine 1915 olaylarına ilişkin münferiden ya da birlikte yapılacak tüm araştırmaları destekleyen Türkiye'ye söyleyecek sözü olamaz."

"SÖYLEMİNİ DEĞİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

Destekli ve belgeli şekilde bilgilerin yer aldığı bildirinin yayınlanmasının ardından Başkan Biden'e "Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi gayret göstermek gerekirken Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret söylemlerini cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır. Bu çerçevede Başkan Joe Biden'ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz." denildi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANACAK

101'inci açılış yıl dönümünü gururla idrak etmekte olduğumuz TBMM, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız söylem ve davranış karşısında milli onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana tavır almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kuru'lun tasviplerine arz ederim."