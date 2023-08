TC Kimlik No ile İsim SORGULAMA. TC kimlik numarası, aynı her insanın parmak izi gibi kişinin kendine özel, algoritmik olarak oluşturulmuş 11 tane sayıdan oluşmaktadır. Önceki nesiller ve sonraki nesiller de düşünülerek hesaplanmış bir sayı dizisidir. TC Kimlik No ile isim SORGULAMA.