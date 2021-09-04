TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldiO illerde yaşayanlar dikkat, ince giyinmeyin! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek! Hava bugün nasıl olacak 4 Eylül 2021 Cumartesi?Sivas Kongresi nedir? Sivas kongresi ne zaman toplanmıştır? Önemi nedir? Kongrede alınan kararlar nelerdir?SON DAKİKA! Bakan Koca müjdeyi paylaştı! "Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var" diyerek güzel haberi duyurduKahvehane önünde otururken silahlı saldırının kurbanı oldu!Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı?11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!Osman Büyükşen'den duygu dolu paylaşım: "Kiminin başında sararır otlar"THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü görevine Abdülkerim Murat Atik atandı. Peki TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı,  yerine ise Abdülkerim Murat Atik atandı. Bu kapsamda Abdülkerim Murat Atik'in biyografisi merak konusu oldu. Peki TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...  

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

TCDD GENEL MÜDÜRÜ ABDÜLKERİM MURAT ATİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE ABDÜLKERİM MURAT ATİK BİYOGRAFİSİ...  

 Abdülkerim Murat Atik, 1990 yılında faaliyetlerine başlayan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanıdır. Türkiye'nin birçok ilinde bugüne çok sayıda projeyi hayata geçiren Sun Sun Group demiryolu - raylı sistemler ve inşaat - altyapı alanında faaliyet göstermektedir.

Nereli olduğu ve yaşı bilinmeyen Abdülkerim Murat Atik, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre  Ali İhsan Uygun'un yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT