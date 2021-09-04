Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine ise Abdülkerim Murat Atik atandı. Bu kapsamda Abdülkerim Murat Atik'in biyografisi merak konusu oldu. Peki TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

TCDD GENEL MÜDÜRÜ ABDÜLKERİM MURAT ATİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE ABDÜLKERİM MURAT ATİK BİYOGRAFİSİ...

Abdülkerim Murat Atik, 1990 yılında faaliyetlerine başlayan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanıdır. Türkiye'nin birçok ilinde bugüne çok sayıda projeyi hayata geçiren Sun Sun Group demiryolu - raylı sistemler ve inşaat - altyapı alanında faaliyet göstermektedir.

Nereli olduğu ve yaşı bilinmeyen Abdülkerim Murat Atik, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Ali İhsan Uygun'un yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.