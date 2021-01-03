Koronavirüs can yakmaya devam ediyor! Dünya genelinde vaka sayısı 85 milyonu geçtiABD'de uçak kazası! Evin üzerine çakıldı: 3 ölüEfsane basketbolcu Paul Westphal yaşamını yitirdi!Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!Dünyaca ünlü fast food zincirinde skandal! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı!Bandırmaspor-Altay maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYINÇaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS HD 1 LİNKİEbola salgınını bulan profesörden kritik uyarı! Yeni virüs COVİD-19'dan daha kötü olacakABD'den flaş iddia: Koronavirüs, Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı!Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin

Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin

Kırşehir'in Kaman ilçesinde tecavüz edilerek öldürülen Osman Ç. ve kız arkadaşı Vildan İ. cinayetiyle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliye girişinde kendilerini çeken kameramanlara "İyi çekin" diyerek seslenmesi dikkat çekti.

Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin

Kaman'da 25 yaşındaki Osman Ç. ve  24 yaşındaki Vildan İ. çifti iddiaya göre 2 ay önce kaçarak bir evde yaşamaya başladı. Oğlundan bir süre haber alamayan Osman Ç.'nin ailesi jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Osman Ç, ve Vildan İ.'nin cansız bedenleri Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde bulundu. 

ÖNCE TECAVÜZ EDİP SONRA BIÇAKLADILAR

Şüpheli cinayetle ilgili genç kızın ailesinden 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri verdiği ifadesinde, genç kızın ailesinin çifti barışmak için köye çağırdığını ardından da öldürdüğünü söyledi. Zanlının ifadesi şöyle;

"Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.,'yi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Osman Ç., çok kan akmasın diye leğene kondu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan ateş edilerek öldürüldü'' dediği öğrenildi. 

Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin

"İYİ ÇEKİN" DİYE SESLENDİLER

Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.

Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT