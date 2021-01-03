Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin

Kaman'da 25 yaşındaki Osman Ç. ve 24 yaşındaki Vildan İ. çifti iddiaya göre 2 ay önce kaçarak bir evde yaşamaya başladı. Oğlundan bir süre haber alamayan Osman Ç.'nin ailesi jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Osman Ç, ve Vildan İ.'nin cansız bedenleri Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde bulundu.

ÖNCE TECAVÜZ EDİP SONRA BIÇAKLADILAR

Şüpheli cinayetle ilgili genç kızın ailesinden 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri verdiği ifadesinde, genç kızın ailesinin çifti barışmak için köye çağırdığını ardından da öldürdüğünü söyledi. Zanlının ifadesi şöyle;

"Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.,'yi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Osman Ç., çok kan akmasın diye leğene kondu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan ateş edilerek öldürüldü'' dediği öğrenildi.

"İYİ ÇEKİN" DİYE SESLENDİLER

Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.