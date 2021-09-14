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  3. Tecavüz ettiler, demir çubukla bayılttılar! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Tecavüz ettiler, demir çubukla bayılttılar! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Hindistan’da yaşanan olayda önce tecavüze uğrayan sonra demir çubukla bayıltılan 34 yaşındaki kadın tedavi için götürüldüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Tecavüz ettiler, demir çubukla bayılttılar! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Mumbai’de hem tecavüze uğrayan hem de darbedilen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan ölümle ilgili 1 kişi emniyet tarafından gözaltına alındı.

 

TECAVÜZE VE DEMİR ÇUBUKLA SALDIRIYA UĞRADI

CNN’in haberine göre; Mumbai Emniyet Müdürü Hemant Nagrale bir basın toplantısı düzenleyerek 34 yaşındaki kadının Sakinaka Mahallesi'nde minibüsün içinde baygın bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Yerel bir yetkilinin bildirdiğine göre kadın önce tecavüze ardından demir çubukla saldırıya uğruyor.

Tecavüz ettiler, demir çubukla bayılttılar! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Rajawadi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadının, hastanede hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Olayla ilgili bir kişinin tecavüz ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet Müdürü Nagrale yaptığı açıklamada gözaltında olan kişinin suçluluğunun saptanması halinde ölüm cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Benzer olaylar Hindistan’da sık sık gündeme düşüyor.

Tecavüz ettiler, demir çubukla bayılttılar! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

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