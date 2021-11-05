Tecavüzden içeri giren adam, hapishanedeki gardiyanı hamile bıraktı! İğrenç olay sonrası öyle bir şey yaptı ki!

İğrenç olay, İngiltere'de yaşandı. Evli bir kadına tecavüz etmesi gerekçesiyle tutuklanarak hapse atılan Kade Sibthorpe isimli adam, hapishanede de rahat durmadı. Sibthorpe, cezaevinde görevli olan bir gardiyanla birliktelik yaşadı, sonrasında kadının kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit etti. Durum karşısında çaresiz kalan gardiyan Sibthorpe'un iğrenç teklifini kabul etti ancak planlamadıkları bir şey vardı. Genç gardiyan zorba ilişki sonrası hamile kaldı.

BEBEK DÜŞSÜN DİYE DEFALARCA TEKMELEDİ

Edinilen bilgiye göre; Kade Sibthorpe, tehditle cinsel ilişkiye zorladığı kadını yanlışlıkla hamile bıraktı. Olaylar sonrası beraat eden adamın hapishane çıkışı ilk işi gardiyanı bulup, bebeği aldırmasını söylemek oldu. Adamın teklifini kabul etmeyen hamile kadın vahşeti yaşadı. Bebeği istemeyen Sibthorpe, gardiyanı defalarca karnından tekmeleyerek bebeğin düşmesine sebep oldu. Aldığı darbeler sonucu bebeğinde büyük hasar tespit edilen kadının ameliyatla karnından bebeği alındı.

ŞİKAYETTE BULUNDU, YENİDEN HAPİSE GİRDİ

Bebeğini ameliyatla aldırmak zorunda kalan temizlik görevlisi gardiyan, ona bu acıyı yaşatan Sibtgorpe'den şikayetçi oldu. Ancak, ikilinin belli aralıklarla yeniden iletişim haline geçtikleri iddia edildi. Kade Sibthorpe'nin yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde Minshull Street Crown Court'ta görüldü. Kade Sibthorpe, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

21 AY HAPİS CEZASI

Yargılama süreci sonrası kararı açıklayan mahkeme heyeti, zorba adamı zorlayıcı davranışlar ve bebek düşürme suçlarından dolayı suçlu buldu. Daha önceki sabıkaları da dikkate alınan Sibthorpe, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.