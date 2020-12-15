Tecavüzle mücadele için yeni yasa: Kimyasal hadım...

Endonezya ve Polonya'nın ardından Pakistan'da da hadım cezası getirildi. Geçtiğimiz aylarda 2 çocuğuyla birlikte seyahat eden bir kadının tecavüze uğramasının ardından halk sokaklara dökülmüş ve protesto yürüyüşleri yapılmıştı. Olayın geniş yankı bulmasının ardından tecavüzle mücadelede ağır cezalara gidildi.

CUMHURBAŞKANI YENİ YASAYA İMZASINI ATTI

Yasa ile tecavüz davalarına özel mahkemelerin bakması ve 4 ay içinde karara varması bekleniyor. Ulusal cinsel suç kaydı oluşturulmasını sağlayacak olan yasa, kurbanların kimlik bilgilerini koruyacak ve tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine izin verecek.

BAZI KESİMLER CEZAYI AĞIR BULDU

Başbakan İmran Khan ve kabinesi geçtiğimiz ay yasayı onaylamıştı. Hükümetin, yeni yasayı Cumhurbaşkanı Alvi’nin imzasının ardından parlamentoya götürmesi ve yasayı kalıcı olarak geçirmesi için 120 günü bulunuyor. Bu süre boyunca yasa yürürlükte kalacak.

Bazı kesimler ise, cezaların çok sert olduğunu belirterek, yetkililerin onaylamadan önce gerekli danışma sürecini takip etmediklerini savundular.

HADIM CEZASI GETİREN ÜLKELER

Dünya’da birçok ülke cinsel suçlarla mücadele kapsamında kimyasal hadım yönetimi uyguluyor. Endonezya, 2016'da pedofililer için kimyasal hadım yasası çıkarmış, Polonya ise 2009'da çocuklara tecavüz eden yetişkinler için kimyasal hadımı zorunlu hale getirmişti.