Tecvit ne demek, TDK'ya göre Tecvit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecvit ne demek? Tecvit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecvit kelimesi. Peki tecvit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecvit nedir, tecvit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tecvit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tecvit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TECVİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecvit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tecvit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tecvit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kelimelerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması

- Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan bilim

- Bu bilim üzerine yazılmış kitap



TECVİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Okurken tecvide riayetten kelimeler ağzında yassılanarak, yayvanlaşarak, incelerek çıkıyordu.

