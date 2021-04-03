TEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Turut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'de Genel Müdürlük koltuğunda oturan fakat buranın Zorlu Enerji'ye devredilmesiyle birlikte, Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’de (TEDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonuna getirilen Zafer Turut'un hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

YEDAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZAFER TURUT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1964 yılında Muş'ta doğan 57 yaşındaki Zafer Turut, 1988 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakultesi Elektrik- Elektronik bölümünden mezun oldu.

1989 yılında Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) bağlı Vangölü Müessese Müdürlüğü’nde Elektrik Elektronik Mühendisi olarak göreve başladı. 2004 yılına kadar Muş Müessese Müdürlüğü’nde Mühendis, Baş Mühendis ve Müdürlük görevlerinde bulundu.

2004-2008 yılları arasında TEDAŞ Iğdır İl Müdürü olarak görev yapan Türüt, 2008-2013 yılları arasında TEDAŞ Vangölü EDAŞ Şirket Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra Vangölü EDAŞ’ın özelleştirilmesinin ardından 2015 yılna kadar Türker Holding bünyesinde VEDAŞ Şirket Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2015 yılının Temmuz ayında TEDAŞ Boğaziçi Bölge Müdürlüğü’nde Başuzman olarak görev yapan Turut, 2016 yılında Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Zafer Turut, 3 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Karar'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yer alan düzenlemeye göre, TEDAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

ZAFER TURUT GÖREVLERİ

OEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

2018 - 2021

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

2017 -2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Başuzman (Genel Müdür Yardımcısı Vekalet)

2017 -2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Başuzman (Varlık Yönetimi Daire Başkanı Görevli)

2015 -2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Başmühendis (Sözleşmeli)

2013 -2015

TEDAŞ Boğaziçi Bölge Koordinatörlüğü - Başuzman (1.Dereceli)

2009 -2013

5434 S K EK 71 Mad. Tabi Hizmeti

2008 -2009

Van Gölü EDAŞ Başuzman (Şirket Müdürü Görevli)

2006 -2008

ARAS İl Müdürlüğü - İl Müdürü (Van Gölü EDAŞ Şirket Müdürü Görevli)

2005 - 2006

ARAS İl Müdürlüğü - İl Müdürü

2005 -2005

ARAS EDAŞ Iğdır Müessesesi - Müessese Müdürü ve Yönetim Komitesi Başkanı

2005 - 2005

ARAS EDAŞ Iğdır Müessesesi - Müessese Müdür Yardımcısı ve Yönetim Komitesi Üyesi (Müessese Müdürü ve Yönetim Komitesi Başkanı Görevli)

2004 -2005

ARAS EDAŞ Iğdır Müessesesi - Müessese Müdür Yardımcısı ve Yönetim Komitesi Üyesi

2003 -2004

TEDAŞ Iğdır EDM - Müessese Müdür Yardımcısı ve Yönetim Komitesi Üyesi

2002 - 2003

TEDAŞ Muş EDM - Proje ve Tesis Müdürü ve Yönetim Komitesi Üyesi

2002 - 2002

TEDAŞ Muş EDM - Proje ve Tesis Müdürü (Elazığ EDM Görevli)

2001 - 2002

TEDAŞ Muş EDM - Proje ve Tesis Müdürü (Mües. Müd. Yard. Görevli) Yönetim Komitesi Üyesi

1995 - 2001

TEDAŞ Muş EDM - Planlama ve Tesis Müdürü (Mües.Müd.Yard.(Tek.)Görevini Yürütmesi)Yönetim Kom.Üyesi

1994- 1995

TEDAŞ Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Başmühendis Söz(Pln. ve Tesis Müd.Vekaleten) ve Yönetim Komitesi Üyesi

1994 - 1994

TEDAŞ Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Tesis Başmühendis Söz(Yönetim Komitesi Üyesi)

1994 - 1994

TEDAŞ Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Plan Proje BaşMüh.de Mühendis Söz(Yönetim Kurulu Üyesi)

1994 - 1994

TEK Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Plan Proje BaşMüh.de Mühendis Söz(Yönetim Kurulu Üyesi)

1990 - 1994

TEK Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Plan Proje BaşMüh.de Mühendis Sözleşmeli

1989 - 1990

TEK Van Gölü EDM Muş İl Müdürlüğü - Mühendis (Sözleşmeli)

1989 - 1989

TEK Van Gölü EDM Muş İl Müdürlüğü - Mühendis (SSk)