Tedavi altına alınmıştı! Yıldız Ayhan'dan kötü haber geldi!

30 sene önce, TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı kaybeden 2 kız çocuk annesi Yıldız Ayhan 1 sene önce evinde düşmüş ve kalça kemiğini kırmıştı. Talihsiz olayın ardından birçok ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIRLAŞTI

83 yaşındaki ses sanatçısı Yıldız Ayhan'ın sağlık durumunun gittikçe kötüleştiği bilgisi geldi. Yoğun bakıma kaldırılan Ayhan, makineye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor.

"DUA ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Kızı Nurdan Ayhan, annesinin sağlık duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Annemin durumu şu an çok kritik. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı"