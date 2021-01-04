Tedbirler etkisini gösterdi! Kilis’te günlük vaka sayısı 300’den 10’a düştü
Koronavirüs tedbirlerinin etkisini gösterdiği Kilis'te 300 olan günlük vaka sayısı 10'a düştü.
Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamalar etkisini göstermeye devam ediyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarının Kasım ve Aralık ayında yükselmesi nedeniyle tedbirler alınmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sayesinde Kilis'te günlük vaka sayısı 300'den 10'a düştü.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Vaka düşüşüne rağmen Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kilis Valiliği tarafından kent merkezine sigara içilmemesi yönünde pankartlar asıldı. Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı.
KORONAVİRÜSTEN 246 KİŞİ ÖLDÜ
Kilis'te toplam korona virüs vaka sayısı 10 bin 974, iyileşen hasta sayısı 10 bin 626, koronadan ölen kişi sayısı 246 olarak bildirildi.